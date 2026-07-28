L’ex politico italiano ha ammesso di aver frequentato otto donne contemporaneamente. Ha anche parlato di problemi familiari e di una vita caratterizzata da comportamenti sopra le righe. Le sue dichiarazioni sono state rese note durante un’intervista, in cui ha descritto dettagliatamente le sue esperienze personali e i rapporti sentimentali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o su altre implicazioni di queste confessioni.

Dalle confessioni sulle otto donne frequentate contemporaneamente ai problemi familiari: la vita sopra le righe di Luca Barbareschi. Luca Barbareschi compie 70 anni e apre il libro della sua vita senza nascondere nulla: dagli eccessi degli anni passati ai grandi amori, fino alle confessioni più controverse, come quella sulle otto donne frequentate contemporaneamente durante gli anni della sua giovinezza. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ripercorre una carriera ricca di successi e una storia personale segnata da scelte estreme, passioni travolgenti, errori e nuove consapevolezze. Settant’anni e una storia personale segnata da passioni, cadute, rinascite e una carriera che ha attraversato cinema, teatro, televisione e produzione culturale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Otto donne nello stesso momento”, la confessione choc dell’ex politico italiano

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Riley Gaines' Shocking Confession: I DON'T Love Showering!

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Argomenti più discussi: Luca Barbareschi: Frequentavo otto donne insieme e facevo sesso tre volte al giorno. Nei momenti bui bevo tre bottiglie di whisky e guido a 180 all'ora; Luca Barbareschi: Per Lucrezia persi la ragione. Ho frequentato fino a 8 donne insieme. Ora sono solo; Dalla parte dei lei - Le donne votano per la prima volta: un diritto eppure una conquista difficile inseguita fin dai primi movimenti femministi a cavallo del ‘900; Siamo sposati da anni ma la donna della sua vita resta sua madre!.

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