L'attore ha ammesso di aver vissuto in modo intenso, descrivendo le sue esperienze come caratterizzate da comportamenti egoisti e da una vita all'insegna di sesso, droghe e rock and roll, senza perdere un giorno. Ha anche raccontato di aver avuto otto donne contemporaneamente in un'occasione. Durante i festeggiamenti per il suo settantesimo compleanno, ha parlato di essere stato protetto da una squadra di angeli custodi durante i periodi più rischiosi della sua vita.

Luca Barbareschi spegne 70 candeline. L'attore non nega di aver "vissuto intensamente, da grande egoista, senza sprecare un giorno. Protetto da una squadra di angeli custodi, perché uno non sarebbe bastato, quando correvo in moto come un pazzo, tutto sesso, droghe e rock and roll. O quando, prima di tirare un tizio giù dal finestrino dell’auto, non mi chiedevo se era campione di kung fu o se aveva una pistola carica". Insomma, ad oggi confessa: "Ho rischiato tanto e forse peccato di superbia, dovevo sapere che la nemesi prima o poi arriva per tutti". E al Corriere della Sera racconta la sua vita spesso spericolata ormai acqua passata. Ora "sono solo, anche l’ultima moglie mi ha lasciato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luca Barbareschi, la confessione choc: "Otto donne nello stesso momento"

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