Ostia Antica via della Stazione chiusa fino al 31 marzo 2027 | lavori per la passerella Metromare

Notizia in breve

Da lunedì 27 luglio 2026, via della Stazione a Ostia Antica sarà chiusa al traffico fino al 31 marzo 2027 per lavori sulla passerella Metromare. La strada che si trova davanti alla fermata ferroviaria non sarà percorribile, e il divieto di transito rimarrà in vigore fino alla data indicata. Questi interventi riguardano la realizzazione di una nuova passerella e comportano modifiche temporanee alla viabilità locale.