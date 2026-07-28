Ostia Antica via della Stazione chiusa fino al 31 marzo 2027 | lavori per la passerella Metromare
Da lunedì 27 luglio 2026, via della Stazione a Ostia Antica sarà chiusa al traffico fino al 31 marzo 2027 per lavori sulla passerella Metromare. La strada che si trova davanti alla fermata ferroviaria non sarà percorribile, e il divieto di transito rimarrà in vigore fino alla data indicata. Questi interventi riguardano la realizzazione di una nuova passerella e comportano modifiche temporanee alla viabilità locale.
Ostia, 28 luglio 2026 – Cambia la viabilità davanti alla stazione della Metromare. A partire da lunedì 27 luglio 2026 scatterà il divieto di transito nel tratto di via della Stazione di Ostia Antica adiacente alla fermata ferroviaria. La limitazione resterà in vigore fino al 31 marzo 2027, per consentire l’esecuzione dei lavori inseriti nel progetto di riqualificazione della stazione di Ostia Antica. Via della Stazione chiusa fino a marzo 2027. La nuova disciplina provvisoria del traffico è stata disposta dal X Gruppo Municipale Mare della Polizia locale di Roma Capitale con una determinazione dirigenziale firmata il 24 luglio. Il provvedimento prevede il divieto di transito nel tratto interessato dal cantiere per l’intera durata dei lavori. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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#Viabilità: Istituzione provvisoria di traffico in Via della Stazione di Ostia Antica per lavori di realizzazione dell’intervento connesso alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 di cui al DPCM 11 giugno 2024 – intervento 234 – riqualificazione d facebook
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