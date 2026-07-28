Care lettrici e cari lettori, allacciate le cinture (astrali): questa è la settimana in cui il cosmo decide di fare gli straordinari. Mercoledì 29 luglio il Sole abbraccia Giove nel Leone regalando il picco energetico dell’estate, mentre la Luna Piena in Acquario illumina tutto quello che avevate accuratamente nascosto sotto il tappeto. Nel frattempo Saturno ha iniziato a camminare all’indietro in Ariete (sì, esattamente come le vostre buone intenzioni di luglio), Urano continua a giocare a dadi con i Gemelli e Venere sistema le cose pratiche in Vergine. Le stelle sono pronte, voi. si vedrà. Ecco cosa vi aspetta, segno per segno, tra risate garantite e previsioni che — promesso — prendiamo sul serio solo a metà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della Settimana | 27 Luglio – 2 Agosto 2026

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