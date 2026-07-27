Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Da davidemaggio.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra mercoledì e giovedì, grazie all’influsso di Venere, una persona che interessa si dichiarerà ufficialmente. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, questa settimana porta una novità sentimentale, con una dichiarazione di interesse. La presenza di personaggi come Hope e Carter in una nota serie tv evidenzia la possibilità di sviluppi romantici anche nelle relazioni reali.

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ARIETE – Hope e Carter in love. A Beautiful scoppia l’amore tra Hope e Carter. E scoppia l’amore anche per voi dell’Ariete. Con l’aiuto di Venere, infatti, tra mercoledì e giovedì la vostra crush si dichiarerà ufficialmente. Dopo tanto tempo. Finalmente! Single? Tra sabato e domenica previsti grandi incontri. Segnatevi questo segno: il Capricorno. Vi conquisterà e vi farà perdere la testa con il suo savoir-faire! Salute e lavoro al top in quella che si prospetta una settimana da ben cinque stelle. Godetevela, anche perché vi mancava da un bel po’!  Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della Settimana dal 27 Luglio al 2 Agosto 2026

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