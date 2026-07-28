Un nuovo libro spiega come verificare se un sottotetto può essere recuperato. Ogni anno in Italia vengono acquistati migliaia di sottotetti con l’intento di trasformarli in mansarde abitabili, ma non tutti sono effettivamente adatti. Il testo fornisce indicazioni pratiche per valutare le caratteristiche strutturali e le possibilità di intervento, distinguendo tra sottotetti recuperabili e non. Nessuna informazione su procedure legali o normative specifiche viene fornita nel testo.

Ogni anno migliaia di sottotetti vengono acquistati in Italia con l’obiettivo di essere trasformati in mansarde abitabili, ma non tutti possono davvero diventarlo. Altezze insufficienti, vincoli urbanistici, abusi edilizi pregressi e normative comunali diverse da zona a zona rendono la valutazione preventiva un passaggio spesso sottovalutato, con conseguenze economiche rilevanti per chi acquista senza le informazioni corrette. Esce oggi per Bruno Editore “OPERAZIONE SOTTOTETTO. Come comprare e ristrutturare un sottotetto, trasformandolo in mansarda abitabile, senza fregature” di Roberto Carlando. Un libro che accompagna proprietari, investitori e professionisti immobiliari attraverso il processo di valutazione, acquisto e ristrutturazione di un sottotetto, dallo studio di fattibilità fino all’agibilità della mansarda finita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Operazione Sottotetto: il libro di Roberto Carlando spiega come riconoscere un sottotetto davvero recuperabile

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