Ondate di calore il ministero della Salute | A Roma +122 decessi tra gli over 65 tra maggio e giugno

Tra maggio e giugno, a Roma sono stati registrati 122 decessi tra le persone over 65, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto evidenzia che la capitale è tra le città italiane più colpite da ondate di calore. Le temperature elevate hanno causato un aumento dei decessi in questa fascia di età, senza indicare altre cause specifiche. La comunicazione ufficiale sottolinea la correlazione tra le alte temperature e la mortalità tra gli anziani.

Dai dati dell'ultimo rapporto emerge che la Capitale è una delle città italiane più colpite dalle alte temperature. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Ondate di calore, da Fnomceo i consigli per proteggersi dalle alte temperature

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