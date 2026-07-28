Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso Alessio Borelli il 8 luglio a Corsico. L’arresto è stato possibile grazie all’incrocio delle impronte digitali trovate sulla scena del delitto. La vittima e l’uomo avevano una relazione da circa un mese.

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver ucciso Alessio Borelli lo scorso 8 luglio a Corsico. La persona fermata sarebbe un cittadino egiziano senza fissa dimora, irregolare in Italia, e avrebbe avuto una relazione con la vittima da circa un mese prima dell’omicidio. A suo carico ci sono pesanti indizi, tra cui tracce biologiche e dattiloscopiche. Il 39enne è stato portato in carcere a San Vittore. Arrestato un uomo accusato di aver ucciso Alesso Borelli Gli indizi a carico dell'arrestato L'omicidio di Alessio Borelli Arrestato un uomo accusato di aver ucciso Alesso Borelli I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Corsico hanno arrestato un cittadino egiziano di 39 anni accusato di aver ucciso Alessio Borelli lo scorso 8 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Alessio Borelli a Corsico, fermato l'uomo egiziano con cui si frequentava: incastrato dall'impronta

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