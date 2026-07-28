Alessio Borelli originario di Treviglio ucciso a Corsico | fermato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Corsico in relazione all’omicidio di Alessio Borelli, originario di Treviglio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di Corsico hanno eseguito il provvedimento di fermo. Borelli è stato trovato senza vita in un appartamento del quartiere, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle circostanze dell’omicidio.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di Corsico hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un cittadino di origini egiziane di 39 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio aggravato di Alessio Borelli, il 41enne originario di Treviglio trovato morto nel suo appartamento di Corsico l’11 luglio. Ahmad Abdelghani, 39enne egiziano senza fissa dimora, è stato rintracciato e bloccato nella zona di Lampugnano dopo essere stato ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto la mattina dell’8 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: killer in fuga

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