Oggi il Consiglio Figc | Malagò punta ad annunciare il nuovo ct

Il Consiglio federale della Figc si riunisce oggi alle 12 per decidere sul nuovo commissario tecnico della Nazionale. La riunione conclude una delle crisi più complesse degli ultimi anni legata alla guida tecnica della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui nomi in corsa o sulle tempistiche di annuncio. La decisione finale potrebbe essere comunicata nel corso della giornata.

È il giorno del Consiglio federale della Figc, convocato dalle 12, e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della Nazionale. Il presidente Giovanni Malagò punta ad arrivare alla riunione con il nome del nuovo commissario tecnico: in pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia dopo dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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