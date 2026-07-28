Oggi Consiglio Figc Malagò potrebbe annunciare il nuovo ct

È il giorno del Consiglio federale della Figc, convocato alle 12, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della Nazionale. Il presidente Giovanni Malagò punta ad arrivare alla riunione con il nome del nuovo commissario tecnico: in pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. La rottura è maturata dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, che sui social ha espresso "amarezza" per essere stato coinvolto in una polemica politica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Figc, Ulivieri: No a commissariamento, governo non può forzare la mano

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