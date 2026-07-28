Durante i Mondiali di calcio negli Stati Uniti, i tifosi inglesi hanno spesso cantato Wonderwall degli Oasis, trasformando la canzone in un inno non ufficiale. La band di Manchester, nota negli anni Novanta, ha visto la propria popolarità risalire grazie a questa presenza costante nelle partite. La canzone è stata cantata insieme alla squadra dopo ogni vittoria, rendendo il brano un simbolo non ufficiale del supporto inglese durante il torneo.

Ai Mondiali di calcio maschili negli Stati Uniti, che sono finiti pochi giorni fa, è capitato spesso di ascoltare Wonderwall degli Oasis. Il brano della band di Manchester veniva cantato dai tifosi inglesi allo stadio insieme alla squadra dopo ogni partita vinta ed era diventato una specie di inno nazionale non ufficiale. Addirittura alcuni di loro l’avevano intonata durante uno degli eventi statunitensi per eccellenza: il rodeo. Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro il Messico il 6 luglio le riproduzioni della canzone su Spotify erano cresciute del 306 per cento rispetto al giorno precedente. La canzone è tornata nelle classifiche di vendita, sia quelle fisiche sia quelle dello streaming. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Oggi gli Oasis sono più famosi che negli anni novanta

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