Il 28 luglio si celebra la memoria di Santi Nazario e Celso, martiri del I secolo. Secondo la tradizione, i due camminarono sulle acque durante un miracolo. Le loro reliquie furono ritrovate da un vescovo nel IV secolo e successivamente trasportate in una città importante. La loro storia è legata a un episodio di intercessione e a un prodigio marittimo, che ha segnato la venerazione nel corso dei secoli.

Scopri la storia dei Santi Nazario e Celso, martiri del I secolo: il prodigio del mare, il ritrovamento delle spoglie da parte di Sant’Ambrogio e la preghiera di intercessione. Non si hanno molte informazioni certe sulla storia dei Santi Nazario e Celso. I dati storici confermano che vissero nel I secolo e subirono le prime persecuzioni contro i cristiani, morendo martiri per la fede. Le loro figure sono legate a Sant’Ambrogio, illustre e celebre vescovo di Milano, il quale ritrovò le loro spoglie e ne descrisse la storia nella sua biografia. Le maggiori notizie su di loro, infatti, si ricavano da quella fonte. San Nazario era un cittadino romano e legionario di famiglia ebrea, convertito al cristianesimo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 28 luglio, Santi Nazario e Celso: i martiri che camminarono sulle acque

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