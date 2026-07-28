Officine della Cultura apre le porte a Bola
Arezzo, 28 luglio 2026 – Sarà Officine della Cultura una delle case creative di "Bola", il nuovo spettacolo della Compagnia del Buco selezionato tra i vincitori della quinta edizione di “BUGs – habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi”, il bando nazionale dedicato al sostegno della nuova drammaturgia per l'infanzia e le giovani generazioni. Il progetto, scelto dalla commissione tra le proposte provenienti da tutta Italia, intraprenderà un articolato percorso di creazione che porterà la compagnia ad attraversare quattro residenze artistiche distribuite sul territorio nazionale. Una di queste si svolgerà presso il Teatro Comunale Mario... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Fondazione Zia Caterina apre le porte alla comunità: cultura, accoglienza ed eventiLa Fondazione Zia Caterina ha inaugurato uno spazio pubblico dedicato alle attività culturali e agli eventi nella zona di Bagno a Ripoli, in...
VIDEO | Palermo apre le porte alla cultura baltica, a Villa Lituania una mostra sul dialogo tra i popoliA Villa Lituania a Palermo si è inaugurata una mostra dedicata al dialogo tra i popoli baltici.
Argomenti più discussi: Saverio Tommasi e l’OMA ad Arezzo per la prima nazionale de Il Viaggio; We Want Miles! Al Festival delle Musiche il jazz guarda al futuro; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Musica e sapori d’Abruzzo a Lucignano con I Lupi della Majella.
Mercoledì 29 luglio, all'Arena Eden di Arezzo, prima nazionale de Il Viaggio con Saverio Tommasi e l'Orchestra Multietnica di Arezzo. L'evento, a cura di Officine della Cultura, è all'interno di Arezzo Smart Festival. Inizio ore 21:15. facebook
Officine della Cultura apre le porte a BolaA Castiglion Fiorentino una delle residenze artistiche del progetto della Compagnia del Buco, tra i vincitori del bando BUGs 2026 ... lanazione.it