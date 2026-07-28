Obesità infantile la Bbc accusa | A Ponticelli record europeo

Il 60% dei bambini di Ponticelli soffre di obesità, secondo un rapporto della Bbc. Il quartiere dell'area orientale si colloca tra le zone con le percentuali più alte di questa condizione in Europa. La notizia è stata diffusa attraverso un servizio che evidenzia il livello preoccupante del problema nel quartiere. Nessuna informazione è stata fornita su cause specifiche o interventi in corso.

Il 60% dei bambini di Ponticelli ha problemi di obesità. Un dato che pone il quartiere dell’area orientale ai vertici europei in questa poco lusinghiera classifica. Già Napoli secondo i dati di «Okkioallasalute» detiene il primato nazionale con oltre il 43% di minori con eccesso ponderale e il 6% che è in stato di obesità grave. Ma nel quartiere orientale la situazione è ancora più complessa. A lanciare l’allarme è questa volta addirittura la Bbc con un servizio della giornalista Sofia Bettiza (inviata del Bbc world service sulla salute globale). L’articolo cita il caso-limite di un ragazzo che a 17 anni pesa 170 kg. «Non sa allacciarsi le scarpe e il suo scooter Vespa fatica a reggere il suo peso: in una settimana, le ruote si sono rotte sette volte» scrive l’inviata della Bbc. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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