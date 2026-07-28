Nvidia si impegna a investire 250 miliardi di dollari per supportare OpenAI in un grande progetto di data center in Ohio. La somma rappresenta uno dei finanziamenti più consistenti mai destinati a un'infrastruttura di questo tipo negli Stati Uniti. Il progetto prevede la costruzione di un complesso di grandi dimensioni, destinato a ospitare server e apparecchiature di intelligenza artificiale. La partnership mira a rafforzare le capacità di elaborazione e sviluppo di OpenAI.

Duecentocinquanta miliardi di dollari. È la cifra che Nvidia sarebbe disposta a mettere sul piatto per aiutare OpenAI nel progetto più imponente mai pensato per un data center negli Stati Uniti. Le due startup ne stanno parlando, la trattativa è serrata. Fortemente interessato alle discussioni è anche il governo americano, visto che controlla le risorse energetiche. Per il Wall Street Journal, il segretario al Commercio Howard Lutnick verrà interpellato nella decisione che assegnerà quelle risorse. Bisogna tenere dentro i discorsi anche il Giappone, dato che è il Paese nipponico a finanziare quell’energia in seguito a un accordo con Washington finalizzato a stemperare le tensioni dovute ai dazi commerciali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nvidia garantisce per OpenAI. Cosa c’è da sapere del mega data center in Ohio

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Temi più discussi: Nvidia garantisce con 250 mld il progetto per un data center di OpenAI; Nvidia: tratta con OpenAI per finanziamento di 250mld di $ per data center; Nvidia tratta con OpenAI per 250 miliardi a mega data center; Nvidia pronta a sostenere OpenAI con una garanzia da 250 miliardi per un maxi data center.

reuters.com/business/media… Sempre gli stessi soldi che girano (in questo caso come garanzie). Nvidia garantisce i debiti di OpenAI per costruirsi i propri data center ( i vari veicoli che li finanziano nn accetterebbero garanzie di OpenAI). In cambio quest'ultim x.com

Nvidia tratta con OpenAI per finanziamento di 250mld di $ per data center negli UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Nvidia tratta con OpenAI per finanziamento di 250mld di $ per data center negli Usa ... tg24.sky.it

NVIDIA pronta a garantire 250 miliardi per il maxi data center di OpenAINVIDIA valuta una garanzia da 250 miliardi di dollari per il campus AI di OpenAI in Ohio. Ecco struttura, vantaggi e rischi dell’operazione. 01net.it