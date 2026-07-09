Cerebras, azienda americana produttrice di chip, ha annunciato di investire “diversi miliardi di dollari” nei data center europei. L'azienda non ha specificato l'importo esatto, ma l'annuncio indica un impegno finanziario notevole.

“Diversi miliardi di dollari”. Cerebras, startup americana sviluppatrice di chip, non quantifica la somma ma basta l’annuncio a far capire quanto faccia sul serio. I maxi investimenti finiranno in Europa, più precisamente in Francia, Finlandia e Norvegia, laddove l’azienda ha i suoi data center. L’obiettivo è di aumentare la loro capacità di calcolo. “Si tratta di un’espansione massiccia”, riconosce l’amministratore delegato, Andrew Feldman. Una risposta concreta alle esigenze “in rapida crescita” degli utenti. L’asticella è stata già fissata: entro il 2027, le strutture dovranno raggiungere una capacità di calcolo di 200 MW. In questo modo, prosegue il ceo, “riteniamo di poter soddisfare i requisiti in materia di sicurezza e protezione dei dati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cerebras mette sul piatto “diversi miliardi” per i data center nell’Ue. Cosa c’è da sapere

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