Giovedì 30 luglio alle 17:30 sarà inaugurata in piazza Arnolfo una nuova struttura chiamata Stazione di posta. L’edificio, precedentemente in stato di degrado, sarà destinato a offrire accoglienza, orientamento e supporto alle persone più vulnerabili. La struttura integra servizi sanitari, sociali, lavorativi e abitativi, creando un punto di riferimento per i bisogni di questa utenza. La cerimonia si svolgerà nel centro della città.

Da immobile degradato a luogo di accoglienza, orientamento e sostegno per le persone più fragili. Giovedì 30 luglio, alle 17,30, come anticipato la scorsa settimana da La Nazione, sarà inaugurata in piazza Arnolfo la nuova Stazione di posta di Colle: un presidio sociale che metterà in rete servizi sanitari, sociali, lavorativi e abitativi. La struttura ospiterà anche nuovi bagni pubblici moderni e accessibili alle persone con disabilità, a disposizione dell’intera comunità. L’intervento, finanziato con 1,09 milioni di euro del PNRR nell’ambito della Missione 5 ‘ Inclusione e coesione ’, ha permesso di recuperare l’immobile che ospitava i vecchi servizi igienici pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova Stazione di posta. Giovedì in piazza Arnolfo prevista l’inaugurazione

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