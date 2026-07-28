nuova fiat ulysse nel 2030 la nuova monovolume a 7 posti italiana

Nel 2030 arriverà una nuova versione del Fiat Ulysse, una monovolume a 7 posti di produzione italiana. La vettura, recentemente rilanciata nel settore come modello di grandi dimensioni, si basa sulla piattaforma K0 condivisa con altri veicoli del gruppo. Il restyling ha interessato sia gli interni sia i motori, con opzioni Diesel Multijet e versione completamente elettrica.

Il Fiat Ulysse, rientrato di recente sul mercato nell’universo Stellantis come people mover di grandi dimensioni (derivato dalla piattaforma K0 condivisa con i vari e-SpaceTourer, Traveller e Zafira), affronta il mercato attuale forte del restyling tecnologico che ne ha aggiornato interni e motori (sia Diesel Multijet che 100% elettrico e-Ulysse). Tuttavia, proiettandoci verso il 2030, l’attuale architettura di origine PSA (la EMP2 evoluta) arriverà al naturale fine ciclo. La quinta generazione del Fiat Ulysse, che vedremo alle soglie del prossimo decennio, sarà un veicolo completamente nativo della nuova era Stellantis. Ecco le evoluzioni chiave che definiranno il Fiat Ulysse del 2030: 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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