Una nuova versione della Fiat Multipla è stata presentata, denominata Sport Coupé. Si tratta di un modello che combina elementi di una vettura sportiva con il design di un monovolume. La vettura si distingue per linee aggressive e un aspetto audace, con dettagli che richiamano un’auto sportiva, ma mantenendo alcune caratteristiche tipiche del segmento monovolume. La presentazione è avvenuta in forma di analisi e commento sul progetto.

Ecco l’analisi di questa provocatoria e affascinante Fiat Multipla Sport Coupé, un vero e proprio “mostro sacro” del design automobilistico ipotetico che fonde l’assurdo con il dinamismo. Il Design Anteriore: L’Eredità del “Gradino”. L’elemento più sconvolgente è, senza dubbio, la trasposizione del celebre frontale a due piani su un corpo vettura basso e piantato a terra: La Silhouette e il Corpo Vettura. Allontanandosi dal frontale, la vettura si trasforma in una coupé pura a motore centrale o posteriore: L’Anima dell’Auto. Visivamente, l’auto sembra unire due mondi opposti: la sezione anteriore evoca immediatamente la simpatia e la stravaganza della Multipla originale, mentre dal montante anteriore in poi si trasforma in una supercar compatta. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Multipla Sport Coupe: sportiva dal gusto monovolume

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