La prima generazione della Fiat Panda, prodotta dal 1980 al 2003, si trasforma in una versione pick-up 4x4 chiamata Panda Safari. La vettura, disegnata da Giorgetto Giugiaro, mantiene le linee compatte e pratiche dell’originale. La nuova versione si distingue per il cassone posteriore aperto e la trazione integrale, pensata per un utilizzo più versatile e resistente.

La prima generazione della Fiat Panda (Tipo 141), disegnata da Giorgetto Giugiaro e prodotta dal 1980 al 2003, è un’icona assoluta della semplicità e della praticità automobilistica. Quando nel 1983 arrivò la celebre Panda 4×4, con meccanica sviluppata in collaborazione con l’austriaca Steyr-Puch, l’utilitaria torinese dimostrò doti fuoristradistiche sorprendenti. Sebbene la Casa Madre non abbia mai inserito a listino ufficiale una versione con la dicitura “Panda Safari Pick-Up” prodotta su grande scala, questo allestimento identifica trasformazioni artigianali, fuoriserie da carrozzeria e kit fuoristrada degli anni ’80 e ’90 (come la celebre Panda Rock 4×4 della Carrozzeria Moretti o le conversioni di carrozziere ed allestitori specializzati come Schieppati e Maggiora). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda Safari: la prima generazione in vesti di pick-up 4×4

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026 Fiat Grande Panda Hybrid 1.2 La Prima (110 HP) Acceleration Test

Notizie e thread social correlati

Nuova Fiat Panda 4×4 pick-up: versione estrema DakarUna possibile versione estrema della Fiat Panda 4×4 pick-up, chiamata Dakar, potrebbe essere sviluppata per partecipare a rally raid.

Nuova Fiat Panda 4×4 pick-up: variante estrema, le fotoSono state diffuse le prime foto di una versione modificata della Fiat Panda 4×4, presentata come un pick-up con caratteristiche estreme.

Temi più discussi: Fiat: tutte le novità fino al 2030, dall'elettrica da 15.000 euro alla mini Multipla e alle Grizzly | Quattroruote.it; Fiat Grande Panda, in Brasile diventa Argo X: ecco come cambia | Quattroruote.it; Fiat fino al 2030: elettrica da 15.000 euro, Multiplina e i due suv Grizzly.

Toyota è il primo produttore con cinque vincitori diversi in una stagione dal Fiat nel 1977! reddit

Fiat Grande Panda 2024: la Pandona lunga meno di 4 metri nuovo modello globale di Fiat [FOTO]La storia della nuova Fiat Panda prende ufficialmente il via con l’arrivo della Grande Panda, di cui il marchio torinese ha svelato le prime immagini. Primogenita della nuova famiglia ispirata alla ... motorionline.com

Nuova Fiat Panda: la futura generazione avrà molto in comune con la nuova C3?Nuova Fiat Panda è una delle novità più importanti che nei prossimi anni riguarderanno la gamma della casa automobilistica torinese. L’avvio della produzione di questo modello dovrebbe avvenire nel ... motorionline.com