Nullità del matrimonio cosa succede ai figli? L’avvocata rotale ci spiega tutto quello che c' è da sapere su mantenimento eredità e diritti

Da vanityfair.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In seguito alla dichiarazione di nullità del matrimonio, i figli non sono coinvolti nel procedimento legale. Secondo un avvocato, i loro diritti, inclusi mantenimento ed eredità, rimangono comunque tutelati. La nullità del matrimonio non influisce sulla loro posizione legale o sui benefici previsti dalla legge. Non ci sono variazioni automatiche nelle questioni patrimoniali o di tutela dei figli dopo la pronuncia di nullità.

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«I figli non sono parte del processo di nullità matrimoniale e i loro diritti rimangono integralmente tutelati», chiarisce l’avvocata. «La dichiarazione di nullità riguarda esclusivamente la validità del consenso matrimoniale espresso dai coniugi: il tribunale ecclesiastico accerta che, dal punto di vista canonico, quel vincolo non è mai sorto in modo valido. Questo, però, non cancella la storia vissuta insieme, i legami affettivi, i ricordi, la storia, né tantomeno i diritti dei figli nati da quella relazione. Lo stesso Codice di diritto canonico stabilisce che i figli restano pienamente legittimi anche quando il matrimonio viene dichiarato nullo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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