Succede anche nelle migliori famiglie | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Rai 1 va in onda il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, una produzione del 2024 scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani. La proiezione è prevista alle 21,30 e il film racconta le vicende di una famiglia durante un evento particolare. La pellicola coinvolge il pubblico con una storia che combina commedia e momenti di riflessione, portando sullo schermo un cast di attori noti.

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Succede anche nelle migliori famiglie: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Succede anche nelle migliori famiglie, film del 2024 scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Davide Di Rienzo, laureato in medicina, non svolge la professione di medico, dedicandosi invece al volontariato presso la Caritas, in quanto soggiogato dall’opprimente e ipercritica figura del padre, anch’esso medico rinomato, che lo ritiene la pecora nera della sua famiglia. Alla morte del padre, Davide con i suoi due fratelli,...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Succede anche nelle migliori famiglie: tutto quello che c’è da sapere sul film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GOSSIP: SARA CHIEDE IL PERMESSO A NICOLE PER FIDANZARSI CON IL SUO EX LO RAGGIUNGE DI NOTTE A SCUOLA Notizie correlate Un eroe: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, martedì 24 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Un eroe, del 2021 scritto e diretto da Asghar Farhadi. Aquaman: tutto quello che c’è da sapere sul filmAquaman: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aquaman, film del... Temi più discussi: Alessandro Siani porta stasera su Rai1 una famiglia che sembra perfetta, ma non lo è: trama e cast; Succede anche nelle migliori famiglie, la commedia con Alessandro Siani e Cristiana Capotondi torna in TV; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 13 maggio 2026; I film in onda in TV stasera: la comicità di Alessandro Siani o l'avventura con Harrison Ford?. Ci sono momenti in cui la nostra realtà sembra restringersi, diventando uno spazio limitato in cui ci muoviamo per inerzia, guidati più dall’abitudine che da una scelta consapevole. Questo accade anche nelle relazioni, e ne parliamo qui: x.com Succede anche nelle migliori famiglie: trama, cast e streaming del filmSuccede anche nelle migliori famiglie: trama, cast e streaming del film in onda stasera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Succede anche nelle migliori Famiglie: di cosa parla il film di Alessandro Siani?Succede anche nelle migliori famiglie, il film diretto e interpretato da Alessandro Siani, alla sua settima regia, è stato il maggior successo commerciale al botteghino italiano d'inizio 2024. Il film ... comingsoon.it