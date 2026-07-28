Novate Milanese incendio alla piattaforma ecologica Fitta colonna di fumo nero
A Novate Milanese, un incendio si è sviluppato all’isola ecologica poco prima delle 5 di questa mattina. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno impiegato circa cinque ore per domare le fiamme. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
A Novate milanese, incendio poco prima delle 5 di mattina all’isola ecologica. In cielo, una fitta colonna di fumo nero. Ci sono volute 5 ore ai vigili del fuoco per spegnerlo. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica. Fitta colonna di fumo nero
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Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica: in cielo una fitta colonna di fumo neroPoco prima delle 5 di martedì 28 luglio, un incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese.
Maxi incendio oggi a Novate Milanese: impressionante colonna di fumo nero, devastata la piattaforma ecologicaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Novate Milanese, provocando una grande colonna di fumo nero visibile a distanza.
Temi più discussi: Incendio in piattaforma ecologica nel Milanese, bruciano rifiuti; Incendio in un impianto di A2a: fiamme alte cinque metri e maxi colonna di fumo, un ferito; Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica: fiamme e alta colonna di fumo; Incendio a Novate Milanese: a fuoco la piattaforma ecologica A2A.
Incendio a partire dalla prime ore di martedì 28 luglio in un'isola ecologica di Novate Milanese, a nord di Milano. Le fiamme sono divampate tra le 4.30 e le 5.00 nell'impianto di A2A. Un lavoratore presente all'interno è rimasto ferito ed è stato trasportato in codi x.com
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