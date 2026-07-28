Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica. Fitta colonna di fumo nero

Notizia in breve

A Novate Milanese, un incendio si è sviluppato all’isola ecologica poco prima delle 5 di questa mattina. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno impiegato circa cinque ore per domare le fiamme. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.