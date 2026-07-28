Novate Milanese incendio alla piattaforma ecologica Fitta colonna di fumo nero

Da tv2000.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Novate Milanese, un incendio si è sviluppato all’isola ecologica poco prima delle 5 di questa mattina. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno impiegato circa cinque ore per domare le fiamme. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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A Novate milanese, incendio poco prima delle 5 di mattina all’isola ecologica. In cielo, una fitta colonna di fumo nero. Ci sono volute 5 ore ai vigili del fuoco per spegnerlo. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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