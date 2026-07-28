Il videoclip del singolo di debutto di Studio Adriatico, intitolato ‘Che dolce sei’, è stato pubblicato su radio e piattaforme digitali. Il video richiama le estati degli anni ’80, trasformando la nostalgia in una memoria che promuove il territorio e favorisce l’incontro tra generazioni. La produzione mira a creare un collegamento emotivo con il pubblico attraverso immagini e musica che evocano il passato.

La nostalgia che diventa memoria viva, strumento di costruzione d’identità e incontro tra generazioni facendosi promozione emozionale del territorio. È questa la chiave di lettura di ‘ Che dolce sei ’, il videoclip del singolo di debutto di Studio Adriatico, pubblicato su radio e piattaforme, che vale davvero la pena di vedere e ascoltare. Un progetto musicale e visivo che, attraverso l’arte, unisce passato e presente, luoghi e persone. E che ha nelle Marche il suo palcoscenico naturale: Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso, Campofilone, Montemonaco tra i Sibillini, la Spiaggia Urbani sotto il Conero, Grottammare, San Benedetto, Cupra e Ascoli diventano parte di un racconto capace di promuovere il territorio attraverso emozioni universali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nostalgia delle estati degli anni ’80, ecco il videoclip ’Che dolce sei’

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