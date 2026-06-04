Quentin Tarantino ha dichiarato che quasi tutti i film usciti negli ultimi sei anni non gli sono piaciuti, lasciando intendere una forte delusione verso le produzioni recenti di Hollywood. L’unico film che ha apprezzato in questo periodo è stato citato come esempio positivo. Tarantino ha espresso il suo giudizio senza giri di parole, evidenziando un suo forte disappunto nei confronti delle tendenze del cinema contemporaneo.

Quentin Tarantino non usa mezzi termini per descrivere lo stato attuale del cinema hollywoodiano. In un editoriale pubblicato sulla rivista Sight and Sound, il regista premio Oscar ha espresso un giudizio durissimo sui film prodotti negli ultimi anni, definendo l’industria cinematografica una “Fabbrica di salsicce senza sapore che un tempo si faceva chiamare Hollywood”. Il regista di Pulp Fiction ha spiegato che dalla pandemia in poi è diventato quasi impossibile per lui guardare un nuovo film senza demolirlo. Secondo Tarantino, difetti strutturali, inverosimiglianze narrative, tentativi di compiacere il pubblico, attori completamente fuori ruolo e scelte registiche a suo dire stupide affossano sistematicamente ogni nuova produzione cinematografica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tarantino boccia quasi tutti i film degli ultimi sei anni: ecco l’unico che lo ha conquistato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tarantino's Most Expensive vs Cheapest Movie

Notizie e thread social correlati

Adatto a tutti, il pilates è la disciplina che in soli 100 anni ha conquistato moltiIl pilates, nato circa un secolo fa, è una disciplina che si è diffusa ampiamente e oggi si rivolge a persone di tutte le età.

Una bimba nata dopo anni di lotta: la dolcissima dedica di Cecilia che ha conquistato tutti sui socialUna bambina nata dopo molti anni di attesa ha ricevuto una dedica semplice da parte di una donna, che ha condiviso il momento sui social.