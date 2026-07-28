Arisa si è sfogata su Instagram, dicendo: “Non piangere, perché nessuno sa chi sei davvero”. Poco dopo, ha pubblicato un messaggio che lascia intendere un gesto definitivo. Nota per la sua autenticità e spontaneità, la cantante si distingue anche sui social, dove alterna momenti di leggerezza a riflessioni intense.

Da sempre autentica, spontanea e incapace di nascondere ciò che pensa, Arisa continua a distinguersi anche sui social, dove alterna momenti di leggerezza a riflessioni profonde. Nelle ultime ore la cantante ha pubblicato una storia Instagram che non è passata inosservata: un messaggio rivolto a un fan, ma che in realtà parla a chiunque si sia sentito ferito da parole offensive sul web. Con la sua consueta sincerità, l’artista ha lanciato un invito a proteggersi dalla negatività e a non permettere agli haters di influenzare il proprio benessere emotivo. Arisa, il messaggio sull’importanza di non cedere alle critiche. C’è chi sceglie il silenzio e chi, invece, trasforma i social in uno spazio di incoraggiamento e Arisa appartiene decisamente alla seconda categoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Non piangere, perché nessuno sai chi sei davvero”, Arisa si sfoga. Poi il gesto definitivo

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