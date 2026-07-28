Il Governo ha stanziato 55 milioni di euro nel Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027. L’obiettivo è sostenere le persone con disabilità o fragilità, con interventi specifici previsti nel piano. La somma è destinata a finanziare servizi e assistenza dedicata, secondo quanto annunciato dalle autorità. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle modalità di distribuzione o sui criteri di assegnazione.

"Con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 il Governo Meloni conferma di aver fatto della tutela delle persone più fragili una priorità concreta. Parliamo di uno stanziamento nazionale di circa 3 miliardi di euro nel triennio, con risorse certe e una programmazione stabile che consentirà ai territori di rafforzare i servizi e dare piena attuazione alla riforma della non autosufficienza": lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Francesco Zaffini, presidente della Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. "Per l’Umbria sono stati assegnati 55,25 milioni di euro nel triennio 2025-2027, con un incremento di oltre 13,5 milioni rispetto ai 41,67 milioni della precedente programmazione - afferma Zaffini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non autosufficienza, dal Governo 55 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

India selfsufficient in petrol, diesel; PNG supply secure: Govt

Notizie e thread social correlati

Giochi del Mediterraneo, Iaia replica al Pd: “Oltre 300 milioni dal Governo, dal Comune zero euro”Il deputato di Fratelli d’Italia ha risposto alle accuse del Pd riguardo ai finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026.

Ex Ilva: boccata d?ossigeno per Acciaierie, dal Governo arrivano 100 milioniIl Governo ha approvato un provvedimento che prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per Acciaierie d’Italia.

Temi più discussi: Non autosufficienza, Zaffini (FdI): Dal Governo Meloni quasi 3 miliardi in tre anni. All’Umbria oltre 55 milioni: ora siano spesi bene; Non autosufficienti, migliaia bloccati: Il primo passo è capire quanti sono; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: NON AUTOSUFFICIENZA, ZAFFINI (FDI): DAL GOVERNO MELONI QUASI 3 MILIARDI IN TRE ANNI. ALL’UMBRIA OLTRE 55 MILIONI: ORA SIANO SPESI BENE; La riforma del SSN promette tutto, ma non spiega ancora come farlo funzionare.

Non autosufficienza, Zaffini (FdI): Dal Governo Meloni quasi 3 miliardi in tre anni. All’Umbria oltre 55 milioni: ora siano spesi bene lavocedelpatriota.it/non-autosuffic… via @vocedelpatriota x.com

Piano nazionale non autosufficienza: 3 miliardi dal Governo MeloniIl Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027, adottato con DPCM del 20 aprile 2026, è stato registrato dalla Corte dei conti. I 3 miliardi stanziati dotano il Paese di un quadro di ... it.blastingnews.com

Zaffini (FdI), dal governo Meloni quasi 3 miliardi in 3 anni per 'non autosufficienza'(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 il Governo Meloni conferma di aver fatto della tutela delle persone più fragili una priorità concreta. Parliamo ... msn.com