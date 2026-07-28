Non autosufficienti migliaia bloccati | Il primo passo è capire quanti sono

Oggi si registra un grave problema di accesso ai servizi per migliaia di anziani non autosufficienti, molti dei quali sono bloccati in un’attesa infinita. La situazione riguarda persone che già necessitano di assistenza e che, per ora, non riescono a riceverla. La domanda principale rimane: quanti sono realmente coinvolti in questa condizione di attesa e in che misura? La confusione e le difficoltà si rincorrono senza risposte chiare.

Firenze, 28 luglio 2026 – Un caos spaventoso. E inaccettabile. Migliaia di anziani non autosufficienti, o a rischio di diventarlo, sono finiti in un limbo d’attesa che non si sa quando potrà concludersi. Cosa aspettano? Di essere convocati dalla commissione medico-legale per la visita che consentirà di accertare la condizione di invalidità e non autosufficienza, passaggio indispensabile per ottenere l’indennità di accompagnamento e accedere ai servizi di assistenza. Esattamente non si sa neppure quanti siano, né per quanto tempo dovranno ancora aspettare. Lo ammette la stessa Regione. Gli over 70 sono rimasti intrappolati nella retromarcia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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