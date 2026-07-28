Le forze dell’ordine hanno identificato e filmato circa 100 persone durante gli scontri alla manifestazione No Tav in Val di Susa. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità delle violenze. Non sono stati resi noti dettagli sui provvedimenti adottati. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, alcuni dei quali sono stati ripresi mentre partecipavano a momenti di tensione. La polizia sta analizzando i video e i dati raccolti sul campo.

Proseguono le indagini sugli scontri avvenuti durante la manifestazione No Tav in Val di Susa. A Venaus, le forze dell’ordine hanno identificato e filmato circa 1.500 partecipanti al Festival dell’Alta Felicità, fermando due cittadini tedeschi e disponendo l’espulsione di altri due. Intanto la Procura di Torino valuta anche la possibile contestazione dell’ aggravante della finalità di terrorismo nell’inchiesta aperta dopo gli assalti ai cantieri dell’alta velocità. I controlli sono scattati fin dalle prime ore del mattino con un imponente dispositivo di sicurezza. Tutti coloro che lasciavano il campo allestito a Venaus sono stati sottoposti a identificazione: i partecipanti hanno dovuto mostrare il documento, tenendolo in mano mentre venivano fotografati e ripresi dalla testa ai piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - No Tav, svolta nelle indagini dopo le violenze: l’annuncio proprio ora

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