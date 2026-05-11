Le indagini sul tragico episodio avvenuto in strada hanno portato all’arresto di alcuni giovani sospettati. La vittima, di 35 anni, è stata brutalmente aggredita durante le prime ore del mattino, mentre si trovava a passare in un’area abitualmente tranquilla. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i sospetti, tutti molto giovani, dopo aver raccolto testimonianze e prove sul luogo dell’aggressione.

Il buio dell’alba non è bastato a nascondere una ferocia tanto improvvisa quanto inspiegabile, consumata nel silenzio di strade che avrebbero dovuto essere sicure per chi, con la sola forza delle proprie gambe, pedalava verso una giornata di fatica. Un uomo procedeva lentamente sulla sua bicicletta, forse ripassando mentalmente i ritmi del lavoro che lo attendeva, ignaro che dietro l’angolo si stesse materializzando un branco senza scopo. In pochi istanti, la normalità di un tragitto quotidiano si è trasformata in un incubo di violenza gratuita, dove il fragore dei colpi ha spezzato il respiro di un bracciante che cercava solo di costruirsi un futuro dignitoso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massacrato in strada a 35 anni, svolta nelle indagini: “Fermati proprio loro, tutti giovanissimi”

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