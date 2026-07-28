La racconta Ogni istante è una vita, l'antologia curata dalla scrittrice palestinese Susan Abulhawa, in libreria per Fazi Editore. Diciotto racconti, scritti da altrettanti giovani palestinesi che hanno partecipato ai laboratori dio scrittura organizzati da Abulhawa nei campi tenda della Striscia, dove la scrittrice è riuscita a entrare più volte negli ultimi anni. Pagine scritte mentre la violenza continua, raccontano l'orrore da dentro, nei suoi dettagli: la fila per il pane, l'odissea per ottenere un buono alimentare, la polvere che ricopre la pelle e non fa respirare, il rumore dei droni, il tentativo disperato di ricreare frammenti di normalità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nella Striscia di Gaza, dove «ogni istante è una vita»

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