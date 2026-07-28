Nella periferia nord di Milano, un incendio ha interessato un punto di raccolta dei rifiuti gestito da A2A a Novate Milanese. I vigili del fuoco hanno riferito che una vasta porzione della struttura è andata distrutta. Una persona è rimasta leggermente ferita e è stata portata all’ospedale Niguarda. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone presenti al momento dell’incendio.

A Novate Milanese, una città a nord di Milano, è in corso un incendio in un punto di raccolta e trattamento dei rifiuti gestito dalla società A2A. I vigili del fuoco hanno detto che l’incendio ha coinvolto «un’importante porzione» della struttura e che una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata all’ospedale Niguarda. Al momento le cause dell’incendio non sono note e i vigili del fuoco sono al lavoro con 12 squadre. Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne? Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo? Dalla "sindrome della testa che esplode" alla sexsomnia a quegli spasmi che capitano ogni tanto prima di addormentarsi (cosa sono?). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Nella periferia nord di Milano è in corso un incendio in un punto di raccolta dei rifiuti gestito da A2A

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