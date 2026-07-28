Il presidente della FIGC ha annunciato che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale, aggiornando il Consiglio federale sulla trattativa con l’ex tecnico. Durante la riunione non è stato invece fatto il nome di un possibile direttore tecnico. L’annuncio è arrivato nel corso della riunione, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Il presidente della FIGC ha aggiornato il Consiglio federale sulla trattativa con l’ex commissario tecnico. Durante la riunione non è stato invece fatto il nome di Claudio Ranieri per l’incarico di direttore tecnico. Giovanni Malagò ha confermato di essere in contatto con Roberto Mancini per affidargli nuovamente la guida della Nazionale italiana. L’aggiornamento è arrivato durante il Consiglio federale della FIGC, nel quale si sta discutendo anche il futuro organigramma del Club Italia. Non si tratta dunque, al momento, dell’annuncio della nomina di Mancini come commissario tecnico, ma dell’apertura di una trattativa per il suo possibile ritorno sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nazionale, Roberto Mancini nuovo commissario tecnico: l’annuncio di Malagò in Consiglio federale

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