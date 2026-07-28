Italia ufficiale il ritorno di Mancini L' annuncio di Malagò al Consiglio federale

Il consiglio federale ha confermato ufficialmente Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. L’annuncio è stato dato da Giovanni Malagò durante la riunione. A breve, si prevede anche la comunicazione della nomina di Ranieri come direttore tecnico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre novità o modifiche organizzative.

«Roberto Mancini è il ct della nazionale». Lo ha appena annunciato - apprende l’ANSA - Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. A breve è previsto che annunci anche Ranieri direttore tecnico. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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CLAMOROSO ITALIA: ROBERTO MANCINI SARA' IL NUOVO CT DELLA NAZIONALE, MA NON PUO' ESSERE ANNUNCIATO

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