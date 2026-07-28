Oggi il Consiglio Federale ha deciso di affidare nuovamente al presidente la comunicazione ufficiale sul nuovo commissario tecnico della nazionale, interrompendo la collaborazione con la nuova struttura formata da Maldini e Leonardo. Questa scelta coincide con il ritorno al metodo precedente, in cui il presidente aveva pieni poteri di comunicazione. La decisione si verifica in un momento di discussione sui nomi e sul metodo di selezione del nuovo tecnico.

Il Consiglio Federale di oggi cade a fagiolo per Giovanni Malagò. In un luogo in cui ha pieni poteri potrà tornare al vecchio modo di fare le cose, comunicando il suo e suo soltanto commissario tecnico, visto il crollo sul nascere dell’idea di “condividerlo” con la nuova struttura composta da Maldini e Leonardo. Tornerà - deve tornare, anche per una questione di tempistiche - alla vecchia maniera del presidente che nomina il ct e poi sceglierà i dirigenti con cui accompagnarlo. Potrà dire di averci provato, ma conterà la velocità e la qualità della reazione, quindi il nome del prossimo commissario tecnico e del direttore che lo affiancherà, se ce ne sarà uno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nazionale, il toto-nomi per il ct: "Cambia il metodo", cosa sta succedendo

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