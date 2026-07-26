Poco fa è arrivata una notizia sorprendente sulla panchina della nazionale di calcio: il tecnico, che sembrava ormai confermato, si trova ora al centro di una crisi improvvisa. La decisione di affidargli la guida della squadra, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, sta incontrando resistenze e polemiche. La situazione si è complicata, creando incertezza sul futuro immediato della selezione nazionale.

Il destino della panchina della Nazionale italiana si ritrova nuovamente immerso in un clima di forte incertezza e accese polemiche. Quella che sembrava essere una scelta ormai definita per guidare il rilancio del movimento azzurro dopo la dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali sta riscontrando ostacoli inaspettati. La figura di Andrea Pirlo, individuata come profilo ideale dai vertici tecnici, e in particolare da Paolo Maldini e Leonardo, e inizialmente sostenuta anche dal presidente della Figc Giovanni Malagò, si trova ora al centro di una vera e propria bufera mediatica e politica. Le complicazioni legate a sponsorizzazioni controverse e ad accordi contrattuali pendenti stanno congelando una decisione che pareva imminente, riaprendo scenari che si ritenevano ormai tramontati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Pirlo ct Italia, clamorosa notizia poco fa: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Andrea Pirlo, la notizia sul nuovo Ct è appena arrivata: cosa sta succedendo

“Tornano le mascherine”. Tour de France, proprio poco fa: cosa sta succedendoDurante la quarta tappa del Tour de France 2026, le mascherine sono state riutilizzate in alcune zone di servizio lungo il percorso.

Temi più discussi: L'Italia a Guardiola, clamoroso! Incontro con Maldini e Leonardo a Barcellona; Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli; Andrea Pirlo nuovo commissario tecnico dell’Italia: contratto di quattro anni e obiettivo Mondiali 2030; Guardiola-Italia, le chiavi per convincere Pep ad accettare la sfida. E al matrimonio di Donnarumma...

Clamorosa ipotesi #Pirlo per la panchina dell’Italia Perché può essere lui il ct ? x.com

Pirlo, Ct Italia e caso Russia: le news di oggi live sulla futuro della NazionaleIn attesa di chiarezza sul nome del prossimo Commissario tecnico, è definito il calendario della fase a gironi di Nations League, che da settembre riporterà in campo la Nazionale, a tre mesi di distan ... sport.sky.it

CT Italia, clamoroso dietrofront: 4 alternative ad Andrea PirloLa questione dello sponsor russo e i dubbi di Giovanni Malagò potrebbero obbligare Maldini e Leonardo a cambiare idea. sportal.it