Nazionale di calcio c’è il Consiglio federale Forse oggi il nome del nuovo ct

Roma, 28 luglio 2026 – Il presidente della Figc Giovanni Malagò è entrato alle 9.30 nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma senza rilasciare dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale delle 12 che, oltre alle questioni all'ordine del giorno, è chiamato a decidere anche sui ruoli di ct e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Malagò: Ct settimana prossima, già nel pomeriggio una short list

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