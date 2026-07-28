Nazionale di calcio c’è il Consiglio federale Forse oggi il nome del nuovo ct

Da quotidiano.net 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio federale si riunisce oggi, con la possibile nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Il presidente della Federcalcio è entrato questa mattina nella sede di Roma alle 9.30, senza fare dichiarazioni ai giornalisti. La riunione si svolge in un clima di attesa sulla decisione riguardante il successore dell’attuale allenatore.

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Roma, 28 luglio 2026 – Il presidente della Figc Giovanni Malagò è entrato alle 9.30 nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma senza rilasciare dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale delle 12 che, oltre alle questioni all'ordine del giorno, è chiamato a decidere anche sui ruoli di ct e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo  dopo appena 16 giorni dalla nomina.  Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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