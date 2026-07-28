Nazionale di calcio c’è il Consiglio federale Forse oggi il nome del nuovo ct
Il Consiglio federale si riunisce oggi, con la possibile nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Il presidente della Federcalcio è entrato questa mattina nella sede di Roma alle 9.30, senza fare dichiarazioni ai giornalisti. La riunione si svolge in un clima di attesa sulla decisione riguardante il successore dell’attuale allenatore.
Roma, 28 luglio 2026 – Il presidente della Figc Giovanni Malagò è entrato alle 9.30 nella sede della Federcalcio di Via Allegri a Roma senza rilasciare dichiarazioni. Malagò è al lavoro sul Consiglio federale delle 12 che, oltre alle questioni all'ordine del giorno, è chiamato a decidere anche sui ruoli di ct e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Malagò: Ct settimana prossima, già nel pomeriggio una short list
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