Nazionale Chiellini | Io dt Italia? Felice del mio ruolo alla Juventus

Giorgio Chiellini ha dichiarato di essere soddisfatto del suo ruolo alla Juventus e di sostenere il club e il suo management. La sua posizione è quella di Chief Club Affairs Officer e consigliere di Lega in Figc. Le sue parole sono state pronunciate all’ingresso in federazione, in vista di una riunione del consiglio. Chiellini ha precisato di non essere coinvolto in altre voci o notizie circolate sui media riguardo a eventuali incarichi come allenatore della nazionale.

“Ci tengo a precisare alcune notizie uscite da alcuni media, io s ono felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Carnevali e del club”. Così Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus e consigliere di Lega in Figc, all’ingresso in federazione, in vista della riunione del consiglio. Dopo le dimissioni di Paolo Maldini come dt della nazionale, era infatti circolato il nome dell’ex difensore bianconero per rivestire quel ruolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Chiellini Dt Italia Felice del mio ruolo alla Juventus

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