Natalità ai minimi storici sempre più donne congelano gli ovociti | Pd e 5s puntano al social freezing gratuito

Nel 2025 in Italia sono stati registrati circa 355mila nati, contro i 760mila desiderati. La natalità è ai minimi storici, spingendo molte donne a congelare gli ovociti, una procedura che può costare fino a 4mila euro. Pd e 5 Stelle hanno proposto di rendere il social freezing gratuito. La scelta di conservare gli ovociti cresce come risposta alle basse nascite e alle difficoltà di concepimento.

Nel 2025 in Italia sono nati appena 355mila bambini contro i 760mila desiderati. Così sempre più donne ricorrono alla crioconservazione degli ovociti, che può costare fino a 4mila euro. M5S, Pd e Azione mettono in campo proposte per l'accesso gratuito alle donne in età fertile. Di Lauro (M5S) a Fanpage.it: "Il governo ha riconosciuto la domanda crescente da parte delle donne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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