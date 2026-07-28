Napoli aggredisce un uomo ai tavolini di un bar e gli ruba il cellulare | arrestato 25enne

Nella notte a Napoli, un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in piazza Garibaldi con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’individuo ha aggredito un altro uomo ai tavolini di un bar, sottraendogli il cellulare. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e ha fermato l’arrestato sul posto. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a formalità di rito.

Momenti di tensione nella notte in piazza Garibaldi, a Napoli, dove un 25enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe aggredito un uomo per impossessarsi del suo smartphone, prima di essere fermato dagli agenti. L'episodio si è verificato durante la scorsa notte. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, stavano transitando in piazza Garibaldi quando hanno notato il 25enne avvicinarsi a un uomo seduto ai tavoli di un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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