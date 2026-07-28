My sweet lie anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026 | Nejat propone un accordo a Suna!

My sweet lie, anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026: Suna entra nella vita di Nejat in modo del tutto inaspettato e, dopo un incredibile equivoco, decide di aiutare la piccola Kayra fingendosi sua madre. Una scelta presa per non spezzare il cuore della bambina, ma che finirà per coinvolgere tutti i protagonisti. Scopriamo insieme le anticipazioni complete delle puntate dal 3 al 7 agosto 2026. Le puntate di My Sweet Lie in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2026 raccontano l’inizio di una storia destinata a cambiare profondamente la vita di diversi personaggi. Tutto nasce da una menzogna raccontata con le migliori intenzioni, una bugia che negli anni è diventata sempre più difficile da sostenere e che finirà per coinvolgere persone completamente estranee tra loro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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