My Sweet Lie arriva su Canale 5 | la storia di Nejat e della bugia raccontata a Kayra!

Da uominiedonnenews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scopriamo insieme la trama della nuova serie turca in arrivo su Canale 5. Al centro della vicenda ci sono Nejat, la piccola Kayra e una promessa che rischia di cambiare le loro vite. Un racconto fatto di emozioni, legami familiari e decisioni difficili che accompagnerà il pubblico nel pomeriggio della rete. Il pomeriggio di Canale 5 continua ad arricchirsi con una nuova produzione turca destinata ad ampliare l’offerta dedicata agli appassionati delle dizi. A partire da lunedì 3 agosto, debutta infatti My Sweet Lie, serie che vede protagonista Furkan Palal?, volto già molto conosciuto dal pubblico italiano grazie al ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara e alla partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2024. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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