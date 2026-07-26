Scopriamo insieme la trama della nuova serie turca in arrivo su Canale 5. Al centro della vicenda ci sono Nejat, la piccola Kayra e una promessa che rischia di cambiare le loro vite. Un racconto fatto di emozioni, legami familiari e decisioni difficili che accompagnerà il pubblico nel pomeriggio della rete. Il pomeriggio di Canale 5 continua ad arricchirsi con una nuova produzione turca destinata ad ampliare l’offerta dedicata agli appassionati delle dizi. A partire da lunedì 3 agosto, debutta infatti My Sweet Lie, serie che vede protagonista Furkan Palal?, volto già molto conosciuto dal pubblico italiano grazie al ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara e alla partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2024. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - My Sweet Lie arriva su Canale 5: la storia di Nejat e della bugia raccontata a Kayra!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELE ME LARGOU NA RODOVIÁRIA... MAS 4 ANOS DEPOIS VOLTOU FALIDO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet Lie

Sweet My Lie debutta alle 14.45: come cambia il palinsesto di Canale 5 dal 3 agostoDal 3 agosto 2026, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 prevede l’inserimento di “Sweet My Lie”, una serie turca.

Temi più discussi: Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet Lie; Mediaset ha comprato la soap turca My Sweet Lie (con Fikret di Terra Amara); Canale 5 schiera un’altra turcata | arriva My Sweet Lie; PALINSESTI 2-8 AGOSTO 2026: CANALE 5 TRA OPPENHEIMER E LA NUOVA TURCATA.

Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva #MySweetLie La nuova soap con protagonista Furkan Palali in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset dal 3 agosto x.com

Sweet My Lie debutta alle 14.45: come cambia il palinsesto di Canale 5 dal 3 agostoIl pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare volto. Dal 3 agosto 2026, la rete ammiraglia Mediaset accoglie Sweet My Lie, la dizi turca che segna un ... ilsipontino.net

Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet LieLa scorpacciata di turcate su Canale 5 continua. Arriva My Sweet Lie, nuova dizi con protagonista Furkan Palali, noto in Italia sia per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara che per la ... davidemaggio.it