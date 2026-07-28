Musmarra spiega | Prima le cessioni poi gli acquisti La priorità dell’Inter è un esterno destro

Da internews24.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha come priorità l’acquisto di un esterno destro, dopo aver completato le cessioni. Secondo Musmarra, le uscite dalla rosa saranno decisive per le future operazioni di mercato, mentre le cessioni verranno effettuate prima degli acquisti. Il centrocampo del team è già molto popolato e le mosse future dipenderanno anche da queste uscite.

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di Alberto Petrosilli Il giornalista Musmarra analizza le strategie di mercato dei nerazzurri: il centrocampo è affollato e le uscite saranno decisive per le prossime operazioni. Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sulle strategie di calciomercato dell’Inter, soffermandosi soprattutto sulla necessità di alleggerire il centrocampo prima di poter completare nuovi innesti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il giornalista, il club nerazzurro dovrà innanzitutto concentrarsi sulle cessioni, considerato l’elevato numero di centrocampisti attualmente a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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