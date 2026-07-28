Musmarra spiega | Prima le cessioni poi gli acquisti La priorità dell’Inter è un esterno destro
L’Inter ha come priorità l’acquisto di un esterno destro, dopo aver completato le cessioni. Secondo Musmarra, le uscite dalla rosa saranno decisive per le future operazioni di mercato, mentre le cessioni verranno effettuate prima degli acquisti. Il centrocampo del team è già molto popolato e le mosse future dipenderanno anche da queste uscite.
di Alberto Petrosilli Il giornalista Musmarra analizza le strategie di mercato dei nerazzurri: il centrocampo è affollato e le uscite saranno decisive per le prossime operazioni. Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sulle strategie di calciomercato dell’Inter, soffermandosi soprattutto sulla necessità di alleggerire il centrocampo prima di poter completare nuovi innesti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il giornalista, il club nerazzurro dovrà innanzitutto concentrarsi sulle cessioni, considerato l’elevato numero di centrocampisti attualmente a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Mercato Inter, prima la festa Scudetto e poi il punto su acquisti e cessioni: ecco le strategie nerazzurreDopo aver festeggiato lo Scudetto, il mercato dell’Inter si concentrerà sulle trattative in corso.
Napoli, prima le cessioni e poi gli acquisti: i 7 esuberi in uscitaIl Napoli ha deciso di cedere sette calciatori prima di effettuare nuovi acquisti.