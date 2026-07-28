Musmarra spiega | Prima le cessioni poi gli acquisti La priorità dell’Inter è un esterno destro

Notizia in breve

L’Inter ha come priorità l’acquisto di un esterno destro, dopo aver completato le cessioni. Secondo Musmarra, le uscite dalla rosa saranno decisive per le future operazioni di mercato, mentre le cessioni verranno effettuate prima degli acquisti. Il centrocampo del team è già molto popolato e le mosse future dipenderanno anche da queste uscite.