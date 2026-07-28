Mudryk nei guai | sequestrati 2,5 milioni di euro per una presunta violazione sui diritti d' immagine
Le autorità hanno sequestrato 2,5 milioni di euro a un calciatore ucraino del Chelsea, sospettato di aver violato i diritti d'immagine. L'operazione si basa su un'indagine in corso e riguarda presunte irregolarità finanziarie. Il calciatore, attualmente fermo dal 2024 per un test antidoping positivo al meldonio, non potrà giocare fino a nuovo avviso. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora aperto.
L'attaccante ucraino del Chelsea, Mykhaylo Mudryk, fermo ai box dal 2024 per essere risultato positivo al meldonio in un test delle urine, vede slittare nuovamente il suo rientro in campo. Al calciatore viene contestata una presunta violazione di un contratto sui diritti d'immagine, firmato nel 2023. Il contenzioso La JJDS Management Limited ha richiesto al calciatore ex Shaktar Donetsk un risarcimento monstre: oltre 5 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro, per una presunta violazione di un contratto sui diritti d'immagine, firmato proprio da Mudryk nel gennaio del 2023, mese in cui firmò per il Chelsea per una cifra di circa 100 milioni. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
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