Tra i venti film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, solo uno è diretto da una donna. Si tratta di May el-Toukhy, regista danese di origini egiziane, con il film Woman Unknown. La presenza di un’unica regista ha suscitato critiche e accuse di maschilismo nel settore cinematografico. La selezione ufficiale si svolge dal 2 al 12 settembre.

Una sola donna in concorso per il Leone d’oro. E divampano le polemiche. Tra i venti titoli selezionati per la competizione principale della Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, c’è infatti una sola regista: la danese di origini egiziane May el-Toukhy, con Woman Unknown. Il dato segna un brusco arretramento rispetto all’ultima edizione. Nel 2025 le registe in concorso erano sei su 21 film: Kathryn Bigelow, Valérie Donzelli, Mona Fastvold, Ildikó Enyedi, Shu Qi e Kaouther Ben Hania. Ora una sola autrice. A contestare apertamente la scelta, con una lettera aperta, sono sei associazioni del cinema italiano: 100autori, Anac, Air3, Docit, Ewa e Women in Film Television & Media Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mostra, esplode la polemica: "Una sola regista in gara. Maschilismo che fa paura"

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