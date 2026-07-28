Un uomo di 57 anni è morto dopo aver assunto cocaina. La polizia ha scoperto una rete di spaccio di cocaina e hashish coinvolgente quattro persone. Due sono state arrestate e portate in carcere. La morte è avvenuta poco dopo l’assunzione della sostanza. Gli investigatori hanno sequestrato droga e documenti legati all’attività illecita. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della rete di distribuzione.

Lucca, 28 luglio 2026 - Un uomo di 57 anni morto dopo aver assunto cocaina e, dietro quella morte, una rete di spaccio di cocaina e hashish che avrebbe coinvolto quattro persone. È da qui che è partita, nel 2024, l’indagine della squadra mobile della questura di Lucca che ha portato ora all’esecuzione di due misure cautelari in carcere nei confronti di una cittadina italiana di 56 anni e di un cittadino marocchino di 37 anni, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. L'avvio dell'inchiesta. L’inchiesta ha preso avvio dal decesso del 57enne, avvenuto per un’insufficienza cardiaca acuta correlata all’assunzione di cocaina. Gli accertamenti e le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno permesso di risalire a una donna e al marito, individuati come i fornitori ai quali la vittima si sarebbe rivolta la sera precedente alla morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto dopo una dose di cocaina, scoperta una rete di spaccio: due in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ecuador: a Country at War with the Narcos

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spaccio, colto sul fatto mentre cede la dose: in auto c'erano 40 grammi di cocaina: arrestato

Spaccio, colto sul fatto mentre cede la dose e arrestato: in auto c'erano 40 grammi di cocainaUn uomo di origini albanesi è stato arrestato dai poliziotti durante un'operazione antidroga.

Argomenti più discussi: Rischia il carcere il vetturino che sfrutta il cavallo fino alla morte; Meloni su morte Fakir: 'Stabilire verità ma no aggressioni a polizia'; Trentenne morto in casa, l'autopsia ipotizza una overdose da stupefacenti; Difende un amico da un rapinatore e viene ucciso a coltellate.

La mamma di Igor Squeo, morto dopo essere stato bloccato dalla polizia: Voglio la veritàLa procura generale di Milano ha riaperto il caso e indagato 6 poliziotti e il medico del 118. 4 agenti l'avrebbero sottoposto a una impropria contenzione, altri due avrebbero falsificato il verbale, ... rainews.it