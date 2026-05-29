Spaccio colto sul fatto mentre cede la dose | in auto c' erano 40 grammi di cocaina | arrestato
Un uomo di origini albanesi è stato arrestato durante un'operazione antidroga. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre consegnava una dose di cocaina in un'auto, trovandogli addosso 40 grammi della sostanza. L'auto, parcheggiata in una zona frequentata, è stata sequestrata insieme alla droga. L’arresto è avvenuto sul momento, durante il fermo di polizia.
Lotta allo spaccio di droga, i poliziotti del commissariato di Cesena che nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo di origini albanesi colto a smerciare della cocaina. L’operazione ha preso avvio da un’attenta attività di controllo del territorio da parte degli agenti, che sono stati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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