Spaccio colto sul fatto mentre cede la dose | in auto c' erano 40 grammi di cocaina | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di origini albanesi è stato arrestato durante un'operazione antidroga. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre consegnava una dose di cocaina in un'auto, trovandogli addosso 40 grammi della sostanza. L'auto, parcheggiata in una zona frequentata, è stata sequestrata insieme alla droga. L’arresto è avvenuto sul momento, durante il fermo di polizia.