Due persone hanno perso la vita in incidenti stradali in Brianza. Poco dopo l’una, un uomo di 58 anni che viaggiava in motocicletta in viale Kennedy a Besana Brianza è stato coinvolto in un incidente e morto sul colpo. Nello stesso momento, un pedone è stato investito e ha perso la vita in un’altra zona della provincia. I dettagli sui fatti specifici non sono ancora stati resi noti.

Monza, 28 luglio 2026 – Due morti sulle strade in Brianza. Poco dopo l’1 di oggi un uomo di 58 anni residente a Seregno è deceduto a seguito di un incidente in viale Kennedy a Besana Brianza, avvenuto mentre stava viaggiando in sella alla sua motocicletta. Secondo una prima ricostruzione del fatto, che spetterà ai carabinieri accertare, il centauro ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza ed un’automedica, allertate con il codice rosso. Il centauro è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza dove, però, il 58enne è deceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, due croci sulla strada: morti un centauro e un pedone

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