mondialito per la pace trionfa il gambia edizione nel segno di inclusione e sport

Il Gambia ha vinto la finale contro la Costa d’Avorio nella terza edizione del Mondialito per la Pace, disputata a Perugia. La partita è stata caratterizzata da un ritmo elevato e ha concluso un torneo che si è svolto con un focus su inclusione e sport. La competizione si è conclusa con una gara intensa ed emozionante, coinvolgendo squadre provenienti da diverse nazioni.

PERUGIA – Vince il Gambia sulla Costa d’Avorio. Si è conclusa con una gara intensa ed emozionante la terza edizione del Mondialito per la Pace, promossa e organizzata dall’Associazione Mundialito per la Pace ASD APS che ha visto la partecipazione di tredici squadre (Albania, Africa United, Camerun, Congo Brazzaville, Costa d’Avorio, Ecuador, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Italia, Mali, Nigeria e Senegal) che con il loro entusiasmo, il rispetto reciproco e lo spirito sportivo hanno reso speciale anche questa edizione. Per oltre un mese il campo sportivo “Alfio Branda” di Prepo a Perugia è stato il cuore di una manifestazione che ha saputo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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